Kilis’te inşaat halindeki bir binanın bahçesine gömülü halde 6 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ekrem Çetin Mahallesi Bodur Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binanın bahçesinde arama yaptı. Aramada bahçeye gömülü halde 6 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili M.M., S.A. ve E.O. isimli şahıslar gözaltına alındı. 3 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha