Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen, atık suyun arıtılarak tarımda kullanılmasını amaçlayan bir proje üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Proje, şehrin su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve yerel tarımın desteklenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Kilis Belediye Başkanı Avukat Bilecen, su kaynaklarının sınırlı olduğunu ve bu projenin hem çevresel sürdürülebilirliği hem de tarımsal üretimi artırmayı hedeflediğini belirtti. Atık suyun arıtılarak tarımda sulama amacıyla kullanılması, hem su tasarrufu sağlanmasını hem de çiftçilere alternatif bir sulama yöntemi sunmayı amaçlıyor. Proje ile ilgili detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağı ve tarım alanındaki üreticilere teknik destek sağlanacağı ifade edildi. Başkan Bilecen, bu adımın hem çevre dostu hem de ekonomik fayda sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Atık Su Geri Dönüşüm Projesi, Kilis’in tarımsal üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı ve su kaynaklarını koruyarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin şehirdeki çiftçiler için önemli fırsatlar oluşturması bekleniyor.