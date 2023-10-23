Cumhuriyetin 100. Yılı münasebetiyle 6’ıncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı Kilis’te konser verdi. Katılım sağlayan vatandaşlar, bando ekibine büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda, Cumhuriyetin 100. Yıl dönümü dolayısıyla münasebetiyle 6’ıncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi. Konsere Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yaklaşık 1 saat süren konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.