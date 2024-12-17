Kilis’te polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 79 şahıs yakalanırken çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü koordinesinde meydana gelen olayların faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasındaki aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 360 fişek, 57 gr uyuşturucu madde ve 3 bin 529 uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli suçlardan aranması olan 61 bin 646 şahsın GBT sorgulaması yapılmış ve 79 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 18’i ise tutuklandı.