Törene Ticaret İl Müdür Vekili Yaşar Çakmak, SGK Müdürü Abdulkadir Akkaş, oda başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Ahilik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törende, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şevket Memiler, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Mustafa Çelebi tarafından Atatürk heykeline çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kdz. Ereğli TSO B seviye akredite oldu

Kdz. Ereğli TSO B seviye akredite oldu

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