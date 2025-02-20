Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün gönüllülük faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla düzenlediği toplantıda rekor bir katılımla 162 AFAD destek gönüllüsü bir araya geldi.

Programda, gönüllülerin sahada edindikleri deneyimler, karşılaştıkları zorluklar ve afet anında daha etkin müdahale edebilmek için alınması gereken önlemler ele alındı. Ayrıca, afet farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerin içeriği ve etkinliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ongun, önümüzdeki süreçte eğitimleri artırarak muhtemel afet durumlarında daha etkin müdahaleler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ongun, gönüllülerin deneyim ve bilgileri sayesinde bu sürecin daha da iyileştirileceğine inandığını ifade ederek, "Bu vesileyle emeğiniz, cesaretiniz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

AFAD Uzmanı Ahmet Tayfun Okşin ise değerlendirme toplantısında Kilis’in en yüksek katılımın olduğu illerden biri olduğunu vurgulayarak, "Çok güçlü olduğumuzu görüyorum" dedi. Gönüllülüğün maddi veya manevi bir beklenti olmaksızın, hangi alanda, disiplinde veya sektörde olursa olsun elini taşın altına koyma operasyonu olduğunu belirten Okşin, 2018’de başlattıkları süreçle gönüllüleri AFAD bünyesine dahil etmeye çalıştıklarını söyledi. Toplantının amacının gönüllülerden geri bildirim almak ve daha iyi nasıl olunabileceğini paylaşmak olduğunu ifade etti.

"Etkinliklerimiz genellikle çok sıklıkla yapılıyor"

Destek AFAD Gönüllüsü Buse Özdemir, yapılan etkinliklerden memnuniyetini dile getirerek, "Etkinliklerimiz genellikle çok sıklıkla yapılıyor ve böyle bir toplantı bizim için gerçekten çok önemli. Hem kaynaşmamız açısından hem de gelecekteki projeler hakkında konuşmamız bize de iyi geliyor. Toplumsal olarak da hepimize iyi geldiğini düşünüyorum. Destek AFAD Gönüllüsü olmak beni çok mutlu ediyor, umarım herkesle yönetime sahip olur, ülkemiz için gerekli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Destek AFAD Gönüllüsü Cuma Bulut ise Hazır Destek ekibinde sorumlu olarak çalıştığını belirterek, "Arama kurtarma çalışmalarında kuruma ve vatandaşlarımıza çok katkımız oldu. En son 6 Şubat depreminde İslahiye’de gönüllü arama kurtarmada çalıştım. Aynı zamanda TRAC üyeleri olarak telsizle de iletişimi ve haberleşmeyi güçlendirdik. AFAD adına buradaki amacımız topluma hizmettir. Şu an burada da AFAD’ın düzenlemiş olduğu birliktelik ve kaynaşma programına katıldık" diye konuştu.