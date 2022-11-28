Suriye’den Türkiye’ye illegal yollardan gelen 9 kaçak göçmen, Kilis’te polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 organizatör da gözaltına alındı.

Suriye’den Türkiye’ye illegal yollardan gelen 9 kaçak göçmen, Kilis’te polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 organizatör da gözaltına alındı.

Kayınbiraderi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi Kayınbiraderi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkınlar Sokak’ta bir ikamette yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen aralarında kadınların da bulunduğu 9 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.