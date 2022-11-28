İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkınlar Sokak’ta bir ikamette yabancı uyruklu kişilerin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen aralarında kadınların da bulunduğu 9 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.

Kayınbiraderi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi

Kayınbiraderi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi toprağa verildi

Suriye’den Türkiye’ye illegal yollardan gelen 9 kaçak göçmen, Kilis’te polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. 2 organizatör da gözaltına alındı.

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