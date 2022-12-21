Kilis’te çeşitli tarihlerde çalınan 2 otomobil, 2 motosiklet ile ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 10 kişi gözaltına alındı. Çalınan 2 adet otomobil, 2 adet motosiklet, 1 adet televizyon, 1 adet kriko, çeşitli kuaför malzemeleri ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Bağımlılıkla mücadele ve KADES uygulaması standı açıldı

Bağımlılıkla mücadele ve KADES uygulaması standı açıldı

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