Yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Öncüpınar ve Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden sınır dışı edildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı Alahan köyünde 16, Geçerli köyünde 21, Karacurun köyünde 7, Uğurlar ve Yavuzlu köylerinde ise 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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