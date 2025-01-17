Kilis’te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona ererken 52 bin 705 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kilis’te 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi 52 bin 705 öğrenci karnelerini almasıyla sona erdi. Kentte öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Kilis Valisi Tahir Şahin, karnelerini takdim ettiği öğrencilere şeker, çikolata ve boyama kitabı hediye etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Şahin, başarı dileklerini ileterek öğrencileri tebrik etti. Vali Şahin, tatilde keyifli vakit geçirmelerini istediği öğrencilere, “Boyamaları yapmayı unutmuyoruz” dedi.