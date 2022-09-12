Kilis’te 2022-2023 eğitim öğretim başlarken 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci ders başı yaptı.

Kilis’te 2022-2023 eğitim öğretim başlarken 52 bin Türk ve Suriyeli öğrenci ders başı yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt genelinde olduğu gibi Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te de başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, kentteki okullara gezerek okul yönetimleri ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya gelen Akkurt, Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığını ifade ederek, “Yaz dönemini çok iyi geçirdik. Zamanı çok verimli bir şekilde kullandık. Bugün okullarımızda, öğretmenleriniz, öğrencilerimiz, hizmetlilerimiz derk kitaplarımız, kaynak eserlerimiz, öğretmelerimiz ve öğrencilerimizle buluşmuş oldu. Kilis’te 52 bin öğrencimiz var. Bunların Bu öğrencilerimizin 21 bini Suriyeli, 31 bini de Türk öğrencidir. Okullarımızda ciddi anlamda bir sıkıntımız yok. Öğrencilerimize, ders kitaplarının kaynak eserlerinin başarılı bir eğitim öğretim döneminin geçmesini temenni ederim” diye konuştu.