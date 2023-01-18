48 kaçak göçmenin yapılacak kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen toplam 48 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı. Göçmenlerin sevkiyatında kullanıldığı tespit edilen 1 adet minibüse, 1 adet hafif ticari araç ile şüpheli şahıslara ait cep telefonlarına el konulduğu, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.

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