Kilis’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geniş katılımla bir resepsiyon düzenlendi.

Kilis’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla geniş katılımla bir resepsiyon düzenlendi.

Tekye Mahallesi’nde bulunan Canpolat Paşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen resepsiyonda konuşan Vali Recep Soytürk, Kilis’in Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü ile Atatürk’ün Kilis’e gelişinin 104 yılını kutladığını, tam 99 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun olan Cumhuriyet ilan edildi" dedi.

Resepsiyona, Vali Recep Soytürk’ün yanı sıra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.