Kilis’te şok uygulama sırasında durdurulan motosiklette yapılan aramada, 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Kilis-Gaziantep karayolu Elbeyli yol ayrımında icra edilen yol kontrol faaliyetinde şok denetimlerde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu. Durdurulan motosiklette yapılan aramada farklı markalara ait 25 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli A.Ş. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.