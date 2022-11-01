Kilis Belediyesi Gıda Bankası ve EVYAP işbirliği ile Musabeyli ilçesine bağlı Yuvabaşı, Çayıraltı, Kozlubağ, Çınar, Bozkaya, Kızılkent, Haydarlar ile Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyünde ilk okula giden 248 öğrenciye mont, ayakkabı, çanta, kırtasiye seti, oyuncak ve hijyen malzemeleri dağıtıldı. Benzen projelerin devam edeceği bildirildi.

Kilis’te, kırsal 8 köyde 248 öğrencinin mont, ayakkabı, kırtasiye, malzemesi, okul çantası, hijyen malzemesi Gıda Bankası tarafından karşılandı.

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