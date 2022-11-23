Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladılar.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladılar.

Başkan Ramazan, mesajında öğretmenlerin, toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa ederek bilgiyi, ahlakı ve davranış biçimini, sevgiyle ve sabırla, yeni nesillere adeta bir nakış gibi işleyen kutsal bir mesleğin mensupları olduğunu belirtti. Ramazan, "Atatürk’ün de dediği gibi yeni nesil, ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı, her türlü bilgi ve beceri ile donatan Cumhuriyet’in özverili öğretmenlerinin eseri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadesine ver verdi.

AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal yayımladığı mesajda, öğretmenlerin büyük özveri ile ile çalışan, çocukları yetiştiren, verdikleri eğitimle topluma şekil veren yüce bir görevin fedakar temsilcileri olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de öğretmenlerimiz yurdun en ücra köşelerinde fedakarca çalışmakta, bulunduğu yerdeki insanlara yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadırlar. Geleceğimize yön verecek olan gençlerimizin yaşamlarının en önemli kısmı, hiç kuşkusuz eğitim ve öğretim hayatlarıdır. Bu nedenledir ki; değerli öğretmenlerimiz işte tam bu noktada gençliğimizin, geleceğimizin, ülkemizin umutlarının ve ideallerinin tam ortasında yer almaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, icra ettikleri kutsal görevlerinde başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in ise mesajında bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladığını belirterek, "Saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedirler. Yurdumuzun her köşesinde fedakârca çalışan, en zorlu şartlarda dahi mesleklerini sevgiyle icra eden öğretmenlerimiz, her türlü övgü ve takdire layıktır. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. ‘Bizler ’Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi’ emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Kendilerine emanet ettiğimiz, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı, üreten, paylaşan, fikirlerini hoşgörü ortamında tartışabilen, bilim ve teknolojide geleceğe yön veren ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor, hedefimize de ancak ve ancak eğitim anlayışımızın en önemli unsuru olarak gördüğümüz öğretmenlerimizle ulaşabileceğimize inanıyoruz. Öğrencilerimizin bizi biz yapan değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmelerinde emeğinizi, azminizi ve tüm çalışmalarınızı yürekten destekliyorum. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için geleceğimizi emanet edeceğimiz nesillerimizi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirecek, birlikte omuz omuza yürüyecek, eğitim adına yaktığımız meşalemizi nesilden nesle aktaracağız. Ülkemizin 81 vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla yerine getiren öğretmenlerimizi, kendilerini eğitime ve öğrencilerine adamış olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyorum” denildi.

Dülger, mesajının son bölümünde ise, "Görevi esnasında şehit olmuş öğretmenler başta olmak üzere, ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet, tedavileri devam edenlere de acil şifalar, emekli öğretmenlere Allah’tan sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, hayattan, dünyadan, gelecekten, insandan umudun kesilemeyeceğini, doğru yönlendirilmiş, iyi işlenmiş eğitilmiş bir insanın evreni değiştirme kudretini en iyi bilen mesleğin temsilcileri olan, Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın ’24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum. Bu vesileyle emekli öğretmenlerimize saygılarımı ifade ediyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” ifadesine yer verdi.