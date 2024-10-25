Kilis’in Polateli ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Polateli İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Türkiye’ye yasa dışı olarak giren 18 yabancı uyruklu şahıs ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından yabancı uyruklu kişiler ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında organizatör olan C.G. yapılan tahkikat neticesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.