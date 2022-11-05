İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Tahtalı köy içerisinde yakalanan ve Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 16 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’ye gelmesinde organizatörlük yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis’te jandarma ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye illegal yollarla gelen 16 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör ise tutuklandı.

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