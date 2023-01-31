Kilis’te 2009 yılında gerçekleştirilen seçimde oy kullanmaya gitmeyince kaybolduğu anlaşılan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Mehmet Erdoğan’ın öldürülmesi olayında 14 yıl sonra gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Kilis’te 2009 yılında gerçekleştirilen seçimde oy kullanmaya gitmeyince kaybolduğu anlaşılan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Mehmet Erdoğan’ın öldürülmesi olayında 14 yıl sonra gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Musabeyli ilçesi Şenlikçe köyü kırsalında yaşayan Mehmet Erdoğan, 2009 Yerel Seçimlerinde muhtar adayı arkadaşına söz vermesine rağmen oy kullanmaya gelmeyince, kayıp olduğu ortaya çıkmış ve 5 gün sonra da ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu yerdeki traktör lastiği izinden yola çıkarak, olaydan 14 yıl sonra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda gözaltına alınan biri kadın 7 zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. Kilis Adliyesine getirilen zanlılardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.