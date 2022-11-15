Kilis’te, 13 ayrı hırsızlık olayı polis tarafından aydınlatılırken, yakalanan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kilis’te, 13 ayrı hırsızlık olayı polis tarafından aydınlatılırken, yakalanan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bir hafta içerisinde Kilis’te 13 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Hırsızlık zanlıları ile birlikte çeşitli hırsızlık olayları ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 kişi yakalandı. 6 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı. 17 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hırsızlık olaylarında ele geçirilen, 1 adet bisiklet, 2 adet detektörü, 3 adet ölçüm aleti, 1 adet çelik halatlı kilitleme tertibat alet, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 4 adet klavye, 5 metre uzunluğunda anten borusu, 2 adet mazot filtresi, 22 metre uzunluğunda kablo, 1 adet amfi, 1 adet demir kerpeten, 30 kilo zeytin sahiplerine teslim edildi.