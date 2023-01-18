Kilis’te bir eve yapılan ve 31 göçmenin yakalandığı operasyonla bağlantılı olarak ikinci bir eve gerçekleştirilen baskında 10 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Kilis’te bir eve yapılan ve 31 göçmenin yakalandığı operasyonla bağlantılı olarak ikinci bir eve gerçekleştirilen baskında 10 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosyalı Mahallesi Bağlı Sokak’taki bir eve düzensiz göçmen operasyonu yaptı. Eve düzenlenen operasyonda aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan ilk operasyonla bağlantılı yakınlardaki başka bir eve düzenlenen ikinci operasyonda ise 10 düzensiz göçmen daha yakalandı. Böylece, iki ayrı eve düzenlenen operasyonlar toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülürken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 1 şahıs arama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.