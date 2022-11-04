Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü tarafından toplam 119 seminerde 10 bin 293 öğrenci ve velisine eğitim verildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü tarafından toplam 119 seminerde 10 bin 293 öğrenci ve velisine eğitim verildi.

Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından Ekim ayı içerisinde Bilinçli Nesil-2 projesi çerçevesinde öğrencilere yönelik “Genel Güvenlik, Akran Zorbalığı, İnternet Güvenliği, KADES,112 Acil Çağrı Merkezi’nin Tanıtımı” konularında 199 seminer verilerek 10 bin 293 öğrenci ve veli bilgilendirildi.

Eğitim ve seminerlerin ilk, orta, lise ile üniversite öğrencilere verilmeye devam edileceği, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan öğrenci velilerine yönelik de eğitimlerin sürdürüleceği bildirildi.