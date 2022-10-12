7 Aralık Üniversitesinde “Tercüme Faaliyetlerinin Mühim Bir Halkası: Kilisli Muallim Rıfat ve Gülistan Tercümesi” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde “Tercüme Faaliyetlerinin Mühim Bir Halkası: Kilisli Muallim Rıfat ve Gülistan Tercümesi” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Dil ve Edebiyat Topluluğu tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda “Tercüme Faaliyetlerinin Mühim Bir Halkası: Kilisli Muallim Rıfat ve Gülistan Tercümesi” başlıklı konferans tertip edildi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinden Sena Ekmekcioğlu’nun sunuculuğunu yaptığı konferansta, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren; Osmanlı’nın son dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerinde yaşamış olan Türk dili, kültürü ve tarihinin nadir eserlerini ilim dünyasına kazandırarak Türk kültürünün ve Türk dilinin zenginleşmesine doğrudan veya dolaylı katkılar sağlayan Kilisli Muallim Rıfat’ın çalışmalarından ve onun meşhur Fars şairi Sadi-i Şirazi’nin “Gülistan” adlı eserine yaptığı tercüme faaliyetinden bahsetti.

Konferansa, Sadi-i Şirazi ve onun Gülistan adlı eserinin Türk ve dünya edebiyatlarındaki öneminden ve Gülistan’ın Türk diline yapılan tercüme serüveninden bahsederek başlayan Bilveren; Kilisli Muallim Rıfat’ın Türklük bilimine kazandırdığı nice eserden biri olan Sadi-i Şirazi’nin Gülistan Tercümesi’nin, yeni harflerle günümüz Türkçesine yapılan ilk çeviri olması bakımından önemli olduğuna değindi. Bilveren, İranlılar için bile anlaşılması güç bir eseri Farsça aslına sadık kalarak başarılı bir şekilde günümüz Türkçesine aktaran Kilisli Muallim Rıfat’ın hem Türkolojiye ne denli önem veren bir Türkolog olduğunun hem de Türk diline ve Türk edebiyatına büyük bir hizmette daha bulunduğunun altını çizdi.

Program, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter’in Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bilveren’e belge takdimi ile sona erdi.