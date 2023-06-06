Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan Kilis’in il oluşunun 28. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis’te görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Vali Recep Soytürk, yayımladığı mesajda ‘‘Tarih boyu önemli bir yerleşim yeri olmuş ve cennet vatanımızın Ortadoğu’ya açılan en önemli kapılarından biri olan Kilis, Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı 550 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 06.06.1995 tarihinde il statüsüne kavuşturulmuş ve bundan 28 yıl önce Türkiye’nin 79. ili olmuştur. Gelişmekte olan sanayisi, tarımı, turizmi ve kültürel çeşitliliği ile ülkemizin nadide köşelerinden birisi olan kadim ve aynı zamanda ensar şehrimiz Kilis’te görev yapmaktan mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizlerin temel hedefi Kilis’i sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkındırmak, tarihi ve gastronomi zenginliğinin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yapmak, turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, eğitimde başarının devamını sağlamak ve hatta üst seviyelere yükseltmektir.

İnsanlarımıza imkân oluşturan, refahı ve adâleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Kentimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz.

Mesai arkadaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, meslek odalarımız, iş insanlarımız ve siyasi partilerimiz ile halkımıza mutlu bir gelecek hazırlama adına her türlü gayretin içinde olduğumuzun bilinmesini isterim. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında Kilis’in il oluşunun 28’inci yıl dönümünü kutlar, bu kadim kentin Valisi olmaktan onur duyar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, saygıdeğer Kilisli hemşehrilerimi sevgi ve saygıyla selamlarım.

Başkan Ramazan, ‘‘Tarih boyu birçok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış serhat şehrinin il oluşunun 28. Yıl dönümünü kutlamanın gururu içerisinde olduğunu dile getiren, Başkan Ramazan ‘‘Tarihi dokusu ve enfes gastronomi kültürüyle, Anadolu’nun güneye açılan kapısı vazifesini gören Kilis, bölgesinde bir cazibe merkezi olma yolunda geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bizlerde bu şuurla şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması adına yeni projeler üretiyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmak için canla başla çalışıyoruz. Kilis’imizin nasıl ki bugünü dününden ilerdeyse, siz kıymetli hemşerilerimizin destekleri, bizlerin de gayretleriyle yarını da bugünden çok daha ilerde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Kilis’imizin il oluşunun 28. Yıl dönümünü kutluyor, şehrimizin bugünlere gelmesi için hizmet eden tüm hemşerilerimize ve yöneticilerimize yürekten teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.