Geçtiğimiz pazartesi günü Karaköy’deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden Jozefin Ekmekçioğlu için cenaze töreni düzenlendi. Taksim’deki Vosgeperan Ermeni Katolik kilisesinde gerçekleşen törene Ekmekçioğlu’nun yeğeni ve kilise cemaatinin yanı sıra, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Karaköy’de kilise lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden Jozefin Ekmekçioğlu için cenaze töreni düzenlendi.

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