Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapımı devam eden TOKİ konutlarına ek olarak bin konut daha yapılacağını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, yapımı devam eden TOKİ konutlarına ek olarak bin konut daha yapılacağını söyledi.

Başkan Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte TOKİ Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Ahmet Kutluğ Gayretli’yi ziyaret ettiğini ifade ederek, "TOKİ Projeleri ve Araştırma Dairesi Başkanı Ahmet Kutluğ Gayretli ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Devam eden konutlara ek olarak, Deveciler Bölgesi’nde yapılacak olan 1000 adet konutun ihalesinin 3 ay içinde yapılacağı müjdesini aldık” dedi.