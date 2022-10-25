Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Almanya’nın Osnabrück Belediyesiyle işbirliği yapacaklarını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Almanya’nın Osnabrück Belediyesiyle işbirliği yapacaklarını söyledi.

Başkan Ramazan, Kilis’e gelen Almanya’nın Osnabrück Belediyesi’nde Uyum, Sosyal Hizmetler ve Sivil Katılım Dairesi Başkanı Seda Rass Turgut’u ağırladıklarını ifade ederek, “Şehrimiz için yürüteceğimiz işbirlikleri için verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadesini kullandı.