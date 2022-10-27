Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Yorganının” coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Yorganının” coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını söyledi.

Başkan Ramazan, Kilis Yorganın ‘Kadim Medeniyetler Diyarı’ Kilis’e ait olduğunu ifade ederek, “Aylar önce yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kilis Yorganının tescili için Türk Patent Kurumu’na yapmış olduğumuz başvurumuz askı süresininde sona ermesiyle sonuçlandı. Bugün coğrafi işaret tescil belgemizi Valimiz Recep Soytürk, AK Parti İl Başkanımız Mehmet Murat Karataş ve İl Genel Meclisi Başkanımız Şıhmehmet Yalçın ile birlikte teslim aldık. Kilis Belediyesi olarak Kilis’e özgü bir çok ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Kilis Yorganına coğrafi işaret tescil belgesi alınmasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.