Kilis 7 Aralık Üniversitesi son sınıf öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu. Depremde hayatını kaybeden öğrenciler de törende anıldı.

Kilis Üniversitenin Kütüphane ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı üniversite 1’incisi öğrenci, öğrenciler adına yaptı. Üniversitede eğitim gören ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrencilerin fotoğrafları sinevizyonda gösterilerek anıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, burada yaptığı konuşmada, üniversitede eğitim görmek için gönderen anne babaların çocukları kendi çocuklarından farksız olduğunu söyleyen, Rektör Karacoşkun, Yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden öğrenciler için üzüntü yaşadıklarını dile getirerek, ‘‘Göreve başladığında üniversitede aktif 5 fakülte, bir yüksekokul ve 2 meslek yüksek okulu olduğunu aktaran Karacoşkun, bugün 11 fakülteye çıktığını ifade etti. Törende Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk’e katkılarından ötürü Rektör Prof.Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun teşekkür etti. Rektör Kara Coşkun’da Yaşar Aktürk’e fotoğrafının olduğu bir tablo hediye etti. Konuşmaların ardından, mezun öğrenciler adına üniversite birincisi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Okulöncesi Bölümünden Esra Bayrak, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, protokol üyeleri dereceye girenlere başarı belgesi ve ödüller verdi.

Öğrencilerin kep atmasıyla sona eren törene, Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Kilis Vali Yardımcısı Semih Doğanoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Kilis İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, STK Temsilcileri, Kilis 7 Aralık Üniversitesi akademisyenleri ve dekanları, mezun olan öğrenciler ve aileleri ile daire amir ve müdürleri katıldı.