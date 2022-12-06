400 yataklı Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi törenle açıldı.

400 yataklı Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesi törenle açıldı.

Avrupa Birliği (AB) fonlarından 50 milyon Euro’ya mal olan Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca’nın eşi Ayten Yavaşca yaptığı konuşmada, Aleaddin Yavaşca’nın çok sevdiği ifade ederek, “Doğduğu günden vefat edene kadar hep Kilisli olmaktan övünmüştür” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, “İnşa edilen bu hastane ve ağız ve diş sağlığı merkezi, vatandaşlarımızın çok daha konforlu, çok daha kaliteli ve çok daha hızlı sağlık hizmeti almalarını sağlayacak ve uzun yıllar boyu memleketimizin hastane ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Sadece hastaların değil, hasta yakınlarının ve sağlık çalışanlarının da konforu düşünülerek yapılan bu hastanemizin Kilis’imize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Yeni hastanen 5 yıldızlı konforlu olduğunu vurgulayarak, “Uzmanlaşmış doktor kadrosuyla, hemşire, sağlık kadrosuyla Kilisli hemşerimize sağlık hizmeti vermesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, “Bundan 12 yıl önce yanı başımızda Suriye’ye Kilis’in 108 kilometre sınırı vardır. Bazı ülkelerin siyasal arıtma tesisi gördükleri bölgede, komşumuzda başlayan siyasal ve iş karışıklıklar, dolayısıyla nüfusumuzdan daha fazla, nüfusundan fazlasının Kilis’e gelmesine yol açmıştır” dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, Bir Kilisli olarak hastane açılışında olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “2011 yılından itibaren göçmenlere ilk ev sahipliği yapan Kilis’tir. Kilis’in Suriye’deki krizinden sonra en fazla yükü çeken illerin başında Kilis gelmektedir. Misafirlerimize sağlık hizmet sunmak için ülkemizde ilk olarak Babul şifa göçmen merkezi açıldı. Gösterdiği fedakarlıktan dolayı Kilisli hemşerilerime sonsuz teşekkür ederim. Suriye meselesi sadece Kilis’in ülkemizin, bu bölgenin sorunu değildir. Bu sorun Avrupa’nın ve tüm dünyanın sorunudur. Tüm paydaşların bir araya gelerek en üst düzeyde işbirliği yapıldığı dönemdeyiz. Göçmen sağlığı projesi tüm dünyanın kabul ettiği ülkemiz için başarı hikayesidir. Göçmen sağlığı 30 ilimizde 187 geçmen sağlığı merkezi ile yaygınlaştırılmıştır. AB ile bakanlığımızın yaptığı ortak çalışma sonucu Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Hastanesinin bir eseridir” dedi.

AB Türkiye delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, Türkiye, 10 yılı aşkın bir süredir dünyanın en büyük mülteci nüfusuna 3,6 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığını ifade ederek, “Türkiye’nin savaştan kaçanlara ev sahipliği yapma konusundaki muazzam çabalarını takdir ediyoruz. Bu çabalarında Türkiye’ye destek oluyor ve yetkili Türk makamları ve Türk halkıyla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Ancak bunlar geçici çözümlerdir. Asıl çözüm, Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmelerini sağlamak olacaktır. Bunun için de siyasi bir çözüme, yani Suriye’de 11 yılı aşkın süredir devam eden amansız savaşın sona erdirilmesine ihtiyaç var. Türk halkı gibi, biz de bu soruna siyasi bir çözüm bulunması istesek ve bu yönde çaba sarf etsek de, maalesef çözülemedi. Bunun sorumluluğu Suriye rejimine ve onun uluslararası destekçilerine aittir” ifadesini kullandı.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise Kilisliler cömertliğini hoş görüsünü Suriye savaşı başladığında da gösterdiğini belirterek, “Kilis’te Türk ve Suriyeli kavgası hemen hemen yok denecek kadar azdır. Bu kültürden kaynaklıdır. Bu kadar kişiyi misafir etmek 147 bin Türk nüfusa, ek olarak 91 bin nüfusu ağırlamak kolay mıdır, değildir. En büyük sorunlardan biri sağlık hizmetleriydi, hastanemiz yeni yapılmış iyi bir hastaneydi, kapasiteli bir hastaneydi. Ek 91 bin misafiri kaldıracak bir kapasitede değildi, yeni hastanemiz hakikaten çok güzel oldu. Türkiye’de çok az olan cihazlarımız hastanemizde mevcuttur. Hastane ihtiyacımız çözülmüştür” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın vido mesajından sonra hastanenin açılışı yapıldı.