Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin kuzeyinden atılan 6 adet roket Öncüpınar Sınır Kapısı yakınlarındaki boş araziye düştü. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri arttırılırken, roketlerin atıldığı bölgedeki hedefler ateş altına alındı.

Alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü

Alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü

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