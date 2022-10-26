Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek yatırımlar için destek istediler.

Kilis heyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek yatırımlar için destek istediler.

-Kilis’te trafikteki araçların yarısı motosiklet -Kilis’te trafikteki araçların yarısı motosiklet

Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret ederek, devem eden Kilis - Musabeyli karayolu, Musabeyli - Nurdağı karayolu, Çevre yolu aşınma tabakası yapılması, Polateli -Şahinbey OSB yolunun yapılması, çevre yolu üzerine yapılacak altgeçitler gibi konulardaki taleplerini ilettiler. Bakan Karaismailoğlu, Kilis heyetinin talepleri için gerekli talimatı verdiği öğrenildi.