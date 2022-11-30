Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis ekşili kebabının coğrafi işaret tescil belgesinin artık kadim medeniyetler diyarı Kilis’e ait olduğunu söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis ekşili kebabının coğrafi işaret tescil belgesinin artık kadim medeniyetler diyarı Kilis’e ait olduğunu söyledi.

Başkan Ramazan, aylar önce Belediyenin yapmış olduğu girişimler neticesinde ekşili kebabın tescili için Türk Patent Kurumuna yapılan başvurunun askı süresinin de sona ermesiyle sonuçlandığını ifade ederek, "Kilis Belediyesi olarak Kilis’e özgü birçok ürünümüze coğrafi işaret tescil belgesi almak için girişimlerimiz ilerleyen günlerde de devam edecek. Ekşili kebabın coğrafi işaret tescil belgesi alınmasında başından sonuna emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Coğrafi işaret tescil belgesi, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından bugün teslim alındı.