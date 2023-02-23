Temizlik işleri personeli Süleyman Kaya, Şehitler Mahallesi Nemika Caddesi üzerinde temizlik işini yaparken 5 katlı bir binanın depremden etkilenen dış sıvalarının düşmesi sonucu yaralandı. Sıvanın işçinin başına düşmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personel temizlik yaptığı sırada başına sıva parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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