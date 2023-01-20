Kilis’teki 209 okulda eğitim ve öğretim gören 21 bini Suriyeli toplam 54 bin öğrenci karne aldı.

Kilis’teki 209 okulda eğitim ve öğretim gören 21 bini Suriyeli toplam 54 bin öğrenci karne aldı.

İl Milli Eğitim müdürü Mehmet Emin Akkurt, il genelindeki 209 okulda eğitim gören 54 bin öğrencinin karne aldığını söyledi. Bir eğitim döneminin kazasız belasız bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Müdür Akkurt, "Biz bu dönem içerisinde birçok güzel çalışmayı arkadaşlarımız ile birlikte yaptık ve yapmaya da bundan sonraki süreçte devam edeceğiz. İkinci dönem için öğretmenlerimize öğrencilerimize daha güzel bir eğitim ortamı hazırlamak içinde gayretlerimizi yoğunluğumuzu arttıracağız. Bugün bulunduğumuz alan ve diğer tüm okullarımızla ilgili, olarak da öğrencilerimize karneleri ile birlikte birer adet kitap hediye ediyoruz. Bu kitaplarımızı öğrencilerimizin tatil boyunca okumalarını talep ediyoruz. ayrıca velilerimizden çocukları ile daha çok zaman geçirmelerini rica ediyoruz. Çocuklarımızın gayretlerini çabalarını arttırmalarını, yeteri düzeyde dinlenmelerini ve iyi bir tatil geçirmelerini diliyoruz. Tatilden sonrada biz zaten onlara gerekli eğitim ortamlarını hazır hale getireceğiz. Notlarında kırık olanlar zayıf olanlar üzülmesinler, sıkıntı etmesinler, bu sadece küçük bir ara. Bundan sonra gayretlerini arttırdıkları sürece başarıları da artarak devam edecektir. Ben bu eğitim öğretim bu noktaya gelmesi kazasız belasız bitirilmesi yoğun eğitim faaliyetleri için başta öğretmenlerimize okul çalışanlarımıza yöneticilerimize öğrencilerimize ve velilerimize huzurlarınızda teşekkürlerimi iletiyorum, tekrar ikinci döneme de kazasız belasız başlamayı diliyorum" dedi.

Karne alan 54 bin öğrenciden yaklaşık 21 binin Suriyeli, geriye kalan 33 bin öğrencinin ise Türk olduğunu belirten Akkurt, her öğrencinin kendi eğitim programında yer alan müfredat çerçevesinde eğitimlerini aldığını kaydederek, yeni eğitim döneminde de eğitimlerin aynı şekilde süreceğini ifade etti.

Karne alan öğrenciler ise tatile çıkmanın sevincini, arkadaşlarından ayrı kalacak olmanın ise hüznünü bir arada yaşadı.