Çekişmeli geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca Karşılaşma ev sahibi Kilis Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kilis 7 Aralık Stadyumunda oynan karşılaşmada, Kilis Belediyespor’dan 5. dakika Cengizhan Avcı kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı Kilis Belediyespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta Kilis Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı Adana Vefaspor’u 1-0 yendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.