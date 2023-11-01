Daha önce Gaziantep’in ilçesi olan Kilis, 1995 yılından sonra il olunca zabıta olarak işe başlayan Abdurrahman Datoğlu, Kilis Belediyesinin ilk emekli Zabıta Amiri oldu.

Gaziantep’in ilçesi olan Kilis, 1995 yılında il olduktan sonra yeniden kurulan belediyede Zabıta Amiri olarak işe başlayan Abdurrahman Datoğlu, Kilis Belediyesinin ilk emekli Zabıta Amiri oldu.

‘‘Polisin silahı, bizim de kalemimiz var’’

1984 yılından itibaren belediyede çalıştığını söyleyen Zabıta Amiri Abdurrahman Datoğlu, Kilis il olmadan günümüze belediyenin çeşitli alanlarında çalışarak vatandaşlarımıza hizmet ettim. Kilis il olduktan sonra ise belediyemizin Zabıta Amirliğinde işe başladım ve ilk günkü aşk ile 28 sene boyunca amir olarak görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Ben emekli oluyorum görevde olan zabıta arkadaşlarımdan isteğim esnaflarla iyi güzel ve güler yüzle zaman geçirsinler’’ dedi.