Kilis Belediye Başkanı Av. Hakan Bilecen, Kilis’in Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bilecen mesajında, “Bugün, 7 Aralık, Kilis’in Kurtuluşu’nun 103. yıl dönümünü coşku ve gurur içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Kilis, tarih boyunca özgürlüğü için direnen, vatanını ve bayrağını savunan bir şehir olmuştur. 7 Aralık 1921’de halkın büyük kahramanlıkla gösterdiği direniş sonucu şehir düşman işgalinden kurtulmuştur. Kilis halkı, her dönemde özgürlüğünü ve bağımsızlığını savunmuş, milletine bağlılıkla mücadele etmiştir. Bu özel günde, geçmişten aldığımız ilhamla, şehri daha aydınlık yarınlara taşımak için birlikte çalışıyoruz. Kilis’in Kurtuluşu, milletimizin azminin ve inancının bir örneğidir. Geçmişin kutlu mirasını sahiplenerek şehri kalkındırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve dayanışma ruhu içinde, Kilis’i daha güçlü, huzurlu ve yaşanabilir bir yer haline getireceğiz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı koruyacağız. 7 Aralık’ı coşku ve gurur içinde kutluyor, bu vesileyle başta şehitlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluk diliyorum” ifadelerini kullandı.