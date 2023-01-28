Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Cengiz Taşkın ve Reşat Kartal profesörlüğe, öğretim üyelerinden Arzuhan Şıhoğlu, Onur Akkaya doçentlik kadrosuna atandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Cengiz Taşkın ve Reşat Kartal profesörlüğe, öğretim üyelerinden Arzuhan Şıhoğlu, Onur Akkaya doçentlik kadrosuna atandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Cengiz Taşkın ve Reşat Kartal profesörlüğe atandı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim üyelerinden Arzuhan Şıhoğlu, Tepe ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyelerinden Onur Akkaya doçentlik kadrosuna atandı.

Yeni atanan profosör ve doçetler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’un Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından cübbelerini giydi.