Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Pazar Günü İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Pazar Günü İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Kılınç, ülkeyi yasa boğarak, 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 2’si ağır 81 kişinin de yaralanmasına sebep olan patlamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Kılınç, “Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizdeki birlik ve beraberliği bozmak amacıyla büyük bir ihtimalle dış odaklar ve onların içerisindeki piyonları tarafından düzenlenen bu insanlık dışı vakalar karşısında birlik ve beraberliğimizi daha da arttırmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.