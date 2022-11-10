Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, çeşitli noktalarda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu incelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmaların sürdürüldüğü noktalardan bir tanesi olan Karapınar Mahallesi’ndeki çalışmaları inceleyen Başkan Kılınç, "Asfalt çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Karapınar Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyip ekiplerimize kolaylıklar diledik. Ara sokaklarımız dahil tüm yollar tertemiz" diye konuştu.

İncelemeler sırasında mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Kılınç, amaçlarının bütün sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman olduğunu dile getirdi.