Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda yeni projelerinin olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda yeni projelerinin olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, rutin aralıklarla bir araya gelerek istişarelerde bulunduğu birim müdürleriyle Ekim ayı değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediye tarafından devam eden ve planlanan projelerin konuşulduğu toplantıda başkan yardımcıları ve birim müdürlerini tek tek dinleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kılınç, şehre kazandıracak daha çok projeleri olduğunu müjdeledi.

Keleş Konağında gerçekleşen toplantı sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimiz ile yaptığımız ve yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm birimlerimizle sahada olmaya, projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Adıyaman’ımız için bir birinden farklı ve oldukça güzel projelerimiz var ve bu projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz” diye konuştu.