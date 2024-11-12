Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kilimli İlçe Müdürlüğü personeli, kasaplara yönelik geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında et ve et ürünlerinin saklama koşulları, hijyen standartları ve etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı detaylı şekilde incelendi. Denetim kapsamında, tüketici sağlığını korumaya yönelik hijyen ve gıda güvenliği uygulamaları gözden geçirilirken, esnaf bilgilendirildi ve gerekli uyarılarda bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirtti.