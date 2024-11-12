Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Düzce depreminin yıldönümünde deprem tatbikatı düzenlendi.

Kilimli Kaymakamlığı, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, merkez üssü Bolu olan 7.2 büyüklüğünde bir deprem senaryosu üzerinden tatbikat düzenledi. Tatbikata, Kaymakam Necdet Özdemir’in başkanlığında İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Kurulu üyeleri katıldı. Tatbikat kapsamında, afet yönetimi ve acil durum hazırlıkları gözden geçirilirken, ilçe genelinde hızlı ve etkili müdahale stratejileri değerlendirildi. Kilimli’de afetlere hazırlıklı olma ve toplumun güvenliğini sağlama çalışmalarının aralıksız süreceği vurgulandı.