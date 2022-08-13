Zonguldak’ı Kilimli ilçesine bağlayan sahil yoluna 700 bin tonluk taş dolgu malzemesi kullanılırken çalışmaların 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Zonguldak’ı Kilimli ilçesine bağlayan sahil yoluna 700 bin tonluk taş dolgu malzemesi kullanılırken çalışmaların 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor.

AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Sedat Demirci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zonguldak ile Kilimli’yi beş dakikalık mesafeye indiren güzergahtaki dolgu çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Dalgaların sahil yoluna ulaşmasını engelleyecek olan dolgu çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Demirci, şöyle dedi:

"Batı Karadeniz sahil yolu programında yer alan Uzunkum tünelleri ve Aslan Kayası tünelleri arasında bulunan 2200 metrelik Deniz kıyı bandında Kilimli yönüne doğru 400 metre boyunda deniz açıklığı 100 metre olacak şekilde deniz koruma ve taş tahkimatı hızlı bir şekilde sürüyor. Çeşitli fonksiyonlarda 20 araç ekipman ve 40 adet personel arkadaşımızla uhdesi karayollarında olan yaklaşık 25 km uzaklıkta Sapça mevkiinde kalan, patlatma marifetiyle elde edilen belirli ton ve ebatlarda taşlarla yapılmaktadır. Bu imalat yedi ay gibi bir süredir devam etmekte olup yaklaşık 700 bin ton gibi malzeme kullanılmıştır. Kalan bin 800 metrelik alanda deniz açıklığımız 45 metre olacak şekilde programlanmış taş ocağı imalatı hava şartları uygun gittiği varsayılırsa 1.5 yıl gibi bir sürede iki milyon ton taş ile tamamlanacaktır. Kilimlimize hayırlı olsun."