AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kilimli ile Fisyos arasında devam eden tünel çalışmalarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Avcı, Kilimli-Muslu arası tünel çalışmalarının yüzde 56, Muslu-Filyos arası çalışmaların ise yüzde 57 seviyesine geldiğini ifade etti.

Zonguldak’ın Filyos’a ulaşımını 16 dakikaya düşürecek olan tünel ve yol çalışmaları sürüyor. Zonguldak-Kilimli arasındaki yolun tamamlanıp hizmete açılmasının ardından Kilimli-Muslu, Muslu-Filyos yolu için çalışmalar sürüyor. AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Zonguldak’ımızın Filyos’a ulaşım süresini 16 dakikaya düşürecek 3 etaplık devasa projemizin çalışmalarına son hız devam ediyoruz. Zonguldak’ımıza büyük bir hizmet kazandıracak projemizde, geçtiğimiz ay önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmıştık. Kilimli-Muslu arasında ki tünellerde, Muslu yönünden tünel açılımı başlamıştı. Bu açılımda şuanda 140 metrelik bir ilerleme kaydedildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca, 3 bin metre gidiş 3 bin metre geliş olmak üzere 6 bin metreden oluşan Kilimli-Muslu Tünelleri’nde toplam 3 bin 391 metre tünel açılımı gerçekleştirilmiş, yüçde 56 kısım tamamlanmıştır. Ayrıca nihai betonlama işlemleri ise kısa sürede başlayacaktır. 195 personel ile çalışmalar gece gündüz esasına dayalı devam etmektedir. Diğer yandan projenin 3.etabı olan, Muslu-Filyos kısmında, 5 adet gidiş, 5 adet dönüş olmak üzere 10 adet tünel açılımı eş zamanlı olarak devam etmektedir. Toplam tünel uzunluğu 18.500 metre olan 10 adet tünelde, 10 bin 338 m tünel açılımı gerçekleştirilmiş, tünel açma seviyesi yüzde 57’ye gelmiştir. Ayrıca 6 bin 243 metrede nihai betonlama işlemi tamamlanmıştır. Burada da 390 personel ile çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Tünel çalışmaları hızla devam ederken, bağlantı yollarının da bir yandan planlanması devam etmektedir. Bu kapsamda Çatalağzı çıkışında yapılacak kavşak için çalışmalarımız devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile başlayan bu proje, ulaşımda konforu, emniyeti, tasarrufu sağlamakla kalmayıp, inanıyoruz ki bölgemizin istihdamına ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.