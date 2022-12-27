Zonguldak’ta Kilimli-Filyos arasındaki iki ve üçüncü etap tünel açma ve yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Zonguldak’ta Kilimli-Filyos arasındaki iki ve üçüncü etap tünel açma ve yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Zonguldak’tan Filyos’a kadar yapımı devam eden tünel ve yol çalışmaları üç etap halinde hayata geçecek. Zonguldak’tan Kilimli’ye 5 kilometrelik tünel ve yollar tamamlanarak hizmete açıldı. Kilimli-Muslu, Muslu-Filyos arasındaki tünel ve yol yapım çalışmaları 7/24 esasına göre sürüyor. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Muammer Avcı, açılan tünellerdeki rakamları da paylaşarak şöyle dedi:

"Zonguldak-Kilimli arasını daha önce ifade etmiştik. Vatandaşlarımızın kullanımına açmıştık. Burada biz de önümüzdeki iki proje ikinci etap ve üçüncü etap çalışmaları var. İkinci etap çalışmalarımız Kilimli ile Muslu arasında üçüncü etapsa Muslu ile Filyos arasında. Burada Kilimli ile Muslu arasında gece ve gündüz çalışmak kaydıyla iki gün önceki rakamı söylüyorum. 1010 metrelik tünel açımı gerçekleştirdik. Burada şu anda 168 tane işçimiz istihdam ediliyor. Çalışıyor, mücadele veriyor. Hakikaten çalışanların zaman zaman yanına gidiyorum. Özverili çalışma halindeler. Bunun dışında yine Muslu ile Filyos arasında birkaç konuyu da arz etmek isterim. buradaki çalışmalar yine gece ve gündüz esasına göre devam ediyor. 3 bin 667 metre iki gün önceki rakamı ifade etmek suretiyle orada tünel açımı gerçekleştirildi. Daha evvel de bahsetmiş olduğum Filyos’tan Zonguldak yönüne olan 2 bin 200 metrelik tünelde de geçen yine sohbet ettikçe 4-5 gün içerisinde inşallah tünel açma işlemine başlamış olacağız. Yine biliyorsunuz bizim Zonguldak-Devrek arasında 22 kilometrelik BSK’lı asfalt sıkıntımızdan bahsetmiştim. Tabi mevsim şartları kış. Biz şimdi ilk etapta Zonguldak‘tan Devrek istikametine giderken hemen orada Gökgöl Mağaramızdan sonra biliyorsunuz o yönde gidişte sağ şeritte bozuk satıh vardı. Bunla alakalı pmt kaplamaları devam ediyor. Orada geçen gün bir istişare gerçekleştirdik. Yani Devrek’ten Zonguldak’a giriş istikametindeki yol kodu kadar Zonguldak‘tan Devrek istikametine Çaycuma istikametine doğru giden yolun kodu aynı olsun diye düşündük. Bu anlamda pmtnin kalınlaştırılmasıyla ilgili çalışmaları geçen hafta içerisinde tamamladık gibi. Şu anda orada havanın açmasını bekliyoruz. BSK’li asfaltımızı inşallah orada sereceğiz."