Zonguldak U-14 Ligi’nde Çaydegirmeni Hüseyin Külah Şehir Stadyumu’nda Çaydeğirmeni Belediyespor ile Kilimli Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabakada iki takımın karşılıklı atakları heyecanlı anlar yaşattı. Karşılaşmada Kilimli Belediyespor takımı sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Zonguldak U14 Ligi’de Çaydeğirmeni Belediyespor ile karşılaşan Kilimli Belediyespor 2-0 galip ayrıldı.

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