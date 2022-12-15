Afrika’nın en yüksek dağı olan Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinde artık internet erişimi olduğu bildirildi.

Afrika’nın en yüksek dağı olan Tanzanya’daki Kilimanjaro Dağı’nın zirvesinde artık internet erişimi olduğu bildirildi.

Tanzanya’da bulunan Afrika’nın en yüksek dağı Kilimanjaro’nın zirvesinde artık internete erişilebilecek. Tanzanya Bilgi, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye yaptığı açıklamada, dağın 5 bin 895 metre yüksekliğindeki zirvesinin internet ile dünyaya bağladıklarını ifade ederek, "Bu bağlantı, Afrika’nın çatısını, internet yoluyla dünyadaki görünürlüğünü artıracak şekilde ayarlandı" dedi.

Kilimanjaro Dağı’nın ilk olarak 3 bin 720 metre yükseklikteki Horombo bölgesinde geçtiğimiz ağustos ayında internet erişimi sağlanmıştı.