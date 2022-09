Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Kilikya Ultra Maratonu’yla tarih, doğa ve sporu bir araya getiriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği Kilikya Ultra Maratonu’yla tarih, doğa ve sporu bir araya getiriyor. “Doğanın içinde tarihe koş” mottosuyla bu yıl ilk kez düzenlenecek maratonun lansmanı, Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi’nde yapıldı.

Lansmanda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gerçekleştirecekleri maratonla Mersin’i sadece Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtmak istediklerini belirterek, "Bu içinde bulunduğumuz bölge, binlerce yıllık tarihe sahip ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölge. Kilikya Ultra Maratonu, spor yaparken Mersin’in tarihi güzelliklerini, doğasını anlatmak, tanıtmaktır” dedi.

Mersin’in tarihi ve kültürel birikimi ile birlikte harika bir doğaya sahip olduğunu söyleyen Seçer, “Kızkalesi bin 100 yıllık bir yapı. Korikos Bölgesi ve Korikos kalesi. Burada bu maraton bir araç. Amaç ise buraları tanıtma. Güzel bir etkinlik olacak. Buradan Türkiye'ye seslenmek istiyorum. 9 yaşından 71 yaşına kadar 500 sporcumuz, 23-25 Eylül tarihleri arasında bu maratona katılacak. Farklı kategoriler var. 7 kilometreden 54 kilometreye kadar, doğanın içerisinde tarihe koşacağız” diye konuştu.

Bu yıl Kilikya Ultra Maratonu’nun ilkini düzenlediklerini anımsatan Seçer, “Bu maraton eminim ki gelecek yıl hem uluslararası boyuta taşınacak, hem çok daha hazırlıklı bir etkinlik yapacağız. Her geçen yıl içeriğini doldurarak ve daha da zenginleştirerek, tüm dünyadan insanların buraya gelmesini sağlayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



“Bizler demokrasiyi sindirmiş insanlarız”

Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle ilgili bazı değerlendirmelerde de bulunan Seçer, “Mahkeme kadıya mülk değil. Demokrasilerde bu böyle olur. Siz biliyorsunuz, bizim burada da koltuğa oturan kalkmak istemiyor. Memleket kendisinin zannediyor. Belediye başkanı şehir kendisinin zannediyor, baştakiler ülke kendisinin zannediyor. Fakat o devirler bitti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da doğan güneşle, o devirler bitti. Burası laik Cumhuriyet, demokrasi ülkesi, hukuk devleti. Bunun bilincinde olmak lazım artık. Şimdi bizim hakkımızda da bir takım senaryolar yazılıyor, çiziliyor ve tüm aktörleriyle uygulamaya konuluyor. Bizim her şeyden haberimiz var. Kurulan tezgahların ve bu tezgahların içerisinde kimlerin olduğundan da haberimiz var. Ama Allah şahit olsun, biz demokrasiyi sindirmiş insanlarız. Hukuk devletine inanmış insanlarız. Her şeyin zamanı gelir ve hukuk dışı davranışlar da kimsenin yanına kalmaz. Bunu da tarih yazacak” ifadelerini kullandı.



“Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nı kurduk”

Spor alanında yaptıkları çalışmalardan da söz eden Seçer, “Üç buçuk yıllık yönetimimizde, bu anlayışımızla çok işler yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii ki sporu seven bir başkanın ve kadrosunun olması da bunda etken. Biz yönetime geldiğimizde spor daire başkanlığı yoktu. Kültür dairemize bağlı bir şube müdürlüğüydü. Biz hemen Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nı kurduk. Cumhuriyeti erdemli bir rejim yapan etkenlerin başında kültür, sanat ve spor geliyor. Bunların bir bütünü, toplumları bir araya getiren unsurlar. Aslında barışın ta kendisi insanların bir arada olması. Bakın burada ne kadar güzel, Erdemli'den, Silifke'den, merkezden ve diğer ilçelerden yurttaşlarımız var. Burada kimse kimseye sormuyor; ‘Senin siyasi görüşün, etnik kökenin, mezhebin, meşrebin ne?’ diye. Burada kardeşçe oturuyoruz. Bu tabloların tüm Türkiye hakim olmasını diliyorum. Yakında Türkiye bu sahneleri ve hatta çok daha fazlasını her yerde görecek” dedi.



"Mersin’de ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Tarsus’ta 6-8 Mayıs'ta Kleopatra Bisiklet Festivali’ni yaptıklarını anımsatan Seçer, 7, 8 ve 9 Ekim'de de Erdemli ve Silifke’yi içeren Caretta Bisiklet Festivali’ni yapacaklarını belirtti. Yine bu yıl, Tarsus'ta koşulan Uluslararası Yarı Maratonu’nu gerçekleştireceklerini dile getiren Seçer, “23 Ekim'de Tarsus'ta Uluslararası Yarı Maratonu gerçekleştireceğiz. Orada da aslında kentin içinden tarihe doğru koşuyorsun. İlk kez 21-22 Ekim tarihlerinde Gençlik Festivali’ni yapacağız. Mersin bir üniversite kenti, öğrenci kenti. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaksa, gençlere emanet edilecek. O yüzden Gençlik Festivali’ni çok önemsiyoruz. Yine ilkini yapacağımız 4-5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Tarsus Festivali var. Tarsus bugüne kadar hak ettiği değeri görmemiş bir kent. Muazzam renkli bir festival olacak ve uluslararası nitelikte olacak” diye konuştu.

2023 yılında ise pandemiden dolayı ara verdikleri Tour Of Mersin Bisiklet Turu’nu, Nisan ayında yapacaklarını da sözlerine ekleyen Seçer, “2023’ün Nisan ayında Tour Of Mersin’i gerçekleştireceğiz. Yine pandemi dolayısıyla Atletizm Federasyonu’nun iptal ettiği 5. Uluslararası Mersin Maratonunu da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünde Aralık ayında yapacağız. Yine önemli bir çalışma olan Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Eurovelo ile ilgili müracaatları yaptık, temasları kurduk. Heyetler geldi, toplantılar yapıldı. Gayet de güzel mesafe aldık. Eminim ki biz Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı’na, yani Eurovelo’ya gireceğiz” şeklinde konuştu.



“Amatör spor kulüplerine yaptığımız yardımı yüzde 200 arttırdık”

Amatör spora ve sporculara verdikleri önem ve desteklerden de söz eden Seçer, “Amatör sporcularımıza 7-13 Ekim tarihleri arası Amatör Spor Kulüpleri haftasında, toplamda 4 milyon 362 bin TL’lik ödül dağıtacağız. Geçen yıla göre yüzde 200 gibi bir artış yaptık. Yine 1 milyon 148 bin liralık sporcu ödüllerini Mayıs ayında verdik. Elbette ki karnımız doyacak ama sanatsız, kültürsüz, sporsuz olmaz. Dün olduğu gibi bugün de, bugün olduğu gibi yarın da; yılmadan, bıkmadan, korkmadan, cesaretle, azimle Mersin halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.